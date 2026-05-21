Libro: Radiohead. El presente es imposible (Nórdica)

Interesante iniciativa la de la editorial Nórdica: reunir textos de diversos referentes del periodismo nacional e internacional, junto a otras plumas del ámbito musical, para ofrecer una visión amplia y coral sobre la carrera de una banda como Radiohead (el pasado 2024 lo hicieron con Björk).

Radiohead. El presente es imposible, aúna en sus más de 300 páginas una colección de artículos que transitan en orden cronológico por la trayectoria de los de Thom Yorke, ahondando en esa inquietud y esa negativa a acomodarse, una obsesión por mutar incluso cuando parecen instalados en un estilo. En una industria que premia la repetición de clichés, Radiohead eligió la reinvención, y eso los convirtió en algo más duradero que cualquier fórmula, que como bien indica Sebas E. Alonso en la parte final de este volumen, hace que agoten entradas en minutos o sumen reproducciones millonarias a día de hoy, a pesar de llevar 10 años de sequía creativa autoimpuesta.

Unas páginas que arrancan con la intro de Abraham Boba que analiza el fenómeno desde la perspectiva del músico y fan, y pronto no lleva a sus inicios con Pablo Honey (1993) y esa «Creep» que les alzó y persiguió; una etapa bien contextualizada por Paul Lester en de Melody Maker y reivindicada años más tarde por Fernando Ballesteros. Con The Bends (1995) demostraron que podían ser más que un éxito circunstancial como argumenta el texto de Jennifer Nine, capaces de matizar la angustia generacional con arquitecturas de guitarra cada vez más refinadas. Y así hasta llegar a OK Computer (1997), el álbum que lo cambió todo, un trabajo visionario y frenético que anticipaba la ansiedad digital transformando el rock alternativo en una experiencia claustrofóbica y adictiva. A tener en cuenta el texto en riguroso presente de Emmanuel Terrier en la revista francesa Les Inrockuptibles y la aportación bien documentada de Víctor Amorín (Music Radar Clan).

Asistiremos a ese salto al vacío, cuando Radiohead estaban en la cima del éxito y decidieron cambiar para siempre de la mano de Kid A (2000), renunciando a la guitarra como eje central de su música y sumergiéndose en texturas electrónicas y una constante búsqueda. Algo replicado en su disco hermano Amnesiac (2001). Un periodo de catarsis bien contado por David Broc desde Mondosonoro o el referente Simon Reynolds.

No falta el viaje de Hail to the Thief (2003) -con el que regresaron a estructuras reconocibles sin abandonar esa complejidad adquirida- hasta llegar a In Rainbows (2007) y el ambiental The King of Limbs (2011). Una década a la que asomarse de la mano de Quim Casas o a través del propio grupo, que narra en primera persona sus andanzas en dos entrevistas: en 2003 con Laura Sales en las páginas de Rockdelux, poco después de que Rockdelux empezara a tomárseles en serio y, en 2007 en Les Inrockuptibles con Joseph Ghosn.

Poco falta en este interesante libro, que abarca hasta su última entrega A Moon Shaped Pool (2016), llega a nuestros días con la crónica de su última visita en la pluma de Pablo Gil (El Mundo) e incluye otros artículos exclusivos a destacar, como el de José Manuel Freire explorando la carrera de solista de Thom Yorke y el de Gustavo Iglesias (Radio 3) sobre el importante papel de Nigel Godich en la historia de la formación.

Puedes comprar el libro Radiohead. El presente es imposible (Nórdica) en la web de su editorial.