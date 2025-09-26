Jade – That’s Showbiz Baby! (Sony)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace poco más de un año que Jade Thirlwall – quien fuera integrante de Little Mix, las cuales ganaron la edición de 2011 del talent show The X Factor – se sacó de la manga un hit imparable, “Angel Of My Dreams, un tema que arranca con un sample de “Puppets On The String”, se escora hacia la balada, hasta acabar en electroclash loquísimo con estribillo de traca. Un temazo como la copa de un pino que la situaba como una de las artistas mainstream a las que seguir de cerca.

Efectivamente la espera ha valido la pena. Su primer disco en solitario ya como Jade, este suculento That’s Showbiz Baby! (Sony, 2025) rebosa en canciones talentosas en donde una producción exuberante y una gran voz hacen brillar grandes temas de electropop pegadizo, y unas letras en las que tira más de un dardo venenoso a la industria del disco. En una entrevista para los40.com le decía a Ana Escobar Rivas:

“En ese momento había mucho que aprender muy rápido. Me lanzaron a la industria de golpe. Los plazos eran una gran parte de eso, y también el estar constantemente practicando, acostumbrándome a estar en el ojo público y a tener que sacar música con rapidez. Hay muchas cosas que tuve que aprender de la noche a la mañana y que aún llevo conmigo como artista en solitario. Pero sí, creo que Angel of My Dreams y It Girl hablan de la crudeza y la brutalidad de estar en la industria musical y lo que eso implica”. Declaraciones en donde se aprecia un intento de no ser otro muñeco roto del business.

Irresistible es poco el arranque de los compases de “IT Girl”: un inicio operístico da paso a un vaivén rítmico a lo Lady Gaga con una narrativa que versa sobre el empoderamiento femenino en el showbiz, mientras que el sonido maximalista de “FUFN (Fuck You For Now) es pirotecnia digna para presentarse bien envuelta a un festival de Eurovisión.

La fértil melodía de “Plastic Box” hace recordar los mejores momentos de Robyn, en unos versos que narran los sinsabores del amor; si Beyoncé escuchara “Midnight Cowboy” seguro que se enamoraría de ella porque suena a un descarte del Renaissance. Palabras muy mayores.

El toque funky con mucho de Carly Rae Jepsen y de las Spice Girls resuenan en la gloriosas “Fantasy” y “Self Saboteur”; “Unconditional” está dedicada a su madre enferma de lupus, y su tintineo se encuentra a medio camino entre Donna Summer y New Order, aunque las guitarras no pinten nada; “Natural At Disaster” se arremolinan los mismos aires grandilocuentes que imperan en las baladas de Taylor Swift de los últimos álbumes, y un sample de The Supremes sirve de base para que cabalgue a sus anchas la infecciosa “Before You Break My Heart”.

