La Milagrosa

LA MILAGROSA ponen rumbo hacia su segundo disco con 'No estás en tu prime'

LA MILAGROSA inicia una nueva etapa con “no estás en tu prime”, primer adelanto de su segundo álbum y una declaración de intenciones más cruda, urgente y pesada que todo lo anterior.

La canción arremete contra la hustle culture y esa obsesión contemporánea por la productividad y el éxito permanente, explorando el desgaste emocional y mental desde un enfoque oscuro y sin artificios. Entre baterías contundentes, guitarras distorsionadas y un bajo denso, el grupo se acerca a un sonido más rock y directo, aunque manteniendo la atmósfera brumosa y melancólica que define su identidad.

Producido por Alex Headford y grabado en OVNI Estudio, el single llega acompañado de un videoclip rodado en 16mm y protagonizado por Martxi Lopetegui y Pepe Viyuela.

Escucha ‘Ya no estás en tu prime’ de LA MILAGROSA

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