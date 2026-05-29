Lanuca muestra su lado más pop con "Ojos diamante", adelanto de su nuevo álbum

Se ha hecho esperar, pero como con todo lo bueno, ha merecido la pena: «Ojos diamante» es el flamante nuevo single de Lanuca , nombre que quizás a muchas y muchos no os suene, sobre todo si vivís fuera de la ciudad de València; pero debería, porque, a su pesar, Ángela Bonet, la artista y cantautora valenciana que está tras ese apelativo, es quizás el tesoro enterrado más valioso que hay en la ciudad del Túria.

Ángela lleva desde más o menos 2013, año en que editó su extraordinario primer epé, Pómulo, desbordando talento a través de una carrera que ya cuenta, además de con ese trabajo, con varias referencias más, la última de las cuales, el álbum CYA JYX, data de 2021. Además de eso, recientemente ha editado un libro titulado Archivos ( Osadía Ediciones ) que recopila el también destacable trabajo visual que hay detrás de las canciones de Lanuca.

Por tanto, se había hecho esperar nuevo material de esta siempre interesante autora, obstinada en evolucionar y perfeccionar a través de un cancionero en el que siempre pone toda el alma. Lo demuestra algo tan bien cincelado como “Ojos diamante”, el nuevo single que anticipa su próximo álbum, que aparecerá después del verano. Una preciosa tonada pop infectada por un claro espíritu vintage, en el que conviven viejos géneros como bolero y el cha cha cha, junto a una irresistible melodía marca de la casa.

El tema fue registrado en los estudios Little Canyon (L’Eliana, Valencia) bajo la dirección técnica de Luis Martínez. Para esta grabación, Ángela —voz, guitarra acústica — se ha rodeado de un sólido equipo de ases de la escena valenciana:

Santi Serrano (Caballero Reynaldo, Carmina Burana): batería y percusión.

(Caballero Reynaldo, Carmina Burana): batería y percusión. Txema Mendizábal (Mendizábal, Nanga Parbat): pedal steel.

(Mendizábal, Nanga Parbat): pedal steel. Vanessa Juan (Galavera): chelo.

(Galavera): chelo. Manolo Bertrán (Doctor Divago): guitarra eléctrica.

El apartado visual del lanzamiento se completa con una portada diseñada por la artista Laura Pallardó.

Ya podéis escuchar la nueva canción en todas las plataformas y en la página de Bandcamp de Lanuca.