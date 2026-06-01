Nadadora anuncian sus próximos conciertos

Quince años después de su último disco y tras más de una década lejos de los escenarios, Nadadora ha regresado con Mañana y siempre, un miniálbum que rehúye la nostalgia para reivindicar la vigencia emocional y artística de la banda gallega.

Producido por Martí Perarnau IV, el disco recupera las señas de identidad del grupo —dream pop atmosférico, melodías luminosas y sensibilidad melancólica— desde un enfoque más sereno y cinematográfico. El reencuentro creativo comenzó en Madrid, donde Sara Atán y Gonzalo Abalo volvieron a tocar juntos por placer antes de sumar al resto de la formación original.

La nueva etapa de Nadadora tendrá además continuidad sobre los escenarios con una gira que arrancará el 13 de junio en la Sala Copérnico de Madrid dentro del ciclo Sound Isidro, en lo que será su primer concierto completo en quince años. Después llegarán actuaciones en Noites do Porto, Atlantic Fest y Prestoso Fest, dentro de una serie de fechas que celebran el regreso de una banda cuya música parece haber ganado profundidad y honestidad con el paso del tiempo.

Toma nota de los conciertos de Nadadora

13.06 · MADRID (Sound Isidro -Sala Copérnico-) · ENTRADAS

03.07 · A CORUÑA (Noites do Porto – Sala Garufa-) · ENTRADAS

17.07 · VILAGARCÍA DE AROUSA (Atlantic Fest) · ENTRADAS

03.08 · *POR CONFIRMAR* ·

07.08 · CANGAS DEL NARCEA (Prestoso Fest) · ENTRADAS

08.08 · *POR CONFIRMAR* ·