Nadadora

Nadadora anuncian sus próximos conciertos

Quince años después de su último disco y tras más de una década lejos de los escenarios, Nadadora ha regresado con Mañana y siempre, un miniálbum que rehúye la nostalgia para reivindicar la vigencia emocional y artística de la banda gallega.

Producido por Martí Perarnau IV, el disco recupera las señas de identidad del grupo —dream pop atmosférico, melodías luminosas y sensibilidad melancólica— desde un enfoque más sereno y cinematográfico. El reencuentro creativo comenzó en Madrid, donde Sara Atán y Gonzalo Abalo volvieron a tocar juntos por placer antes de sumar al resto de la formación original.

La nueva etapa de Nadadora tendrá además continuidad sobre los escenarios con una gira que arrancará el 13 de junio en la Sala Copérnico de Madrid dentro del ciclo Sound Isidro, en lo que será su primer concierto completo en quince años. Después llegarán actuaciones en Noites do Porto, Atlantic Fest y Prestoso Fest, dentro de una serie de fechas que celebran el regreso de una banda cuya música parece haber ganado profundidad y honestidad con el paso del tiempo.

Toma nota de los conciertos de Nadadora

13.06 · MADRID (Sound Isidro -Sala Copérnico-) ·  ENTRADAS

03.07 · A CORUÑA (Noites do Porto – Sala Garufa-) · ENTRADAS

17.07 · VILAGARCÍA DE AROUSA (Atlantic Fest) · ENTRADAS

03.08 · *POR CONFIRMAR* ·  

07.08 · CANGAS DEL NARCEA (Prestoso Fest) · ENTRADAS

08.08 · *POR CONFIRMAR* ·  

Nadadora
1 de diciembre de 2025
Nadadora - Mañana y siempre (Ernie Records)
Nadadora
31 de octubre de 2025
Nadadora avanzan su disco con 'Aparecer'
Nadadora
25 de septiembre de 2025
Nadadora están de vuelta con '1997'
14 de julio de 2025
Nadadora confirman su esperado regreso
Jabalina
5 de noviembre de 2024
30 aniversario de Jabalina (Galileo Galilei) Madrid 02/11/24
Jabalina
9 de septiembre de 2024
Jabalina celebra sus 30 años con Parade & Nacho Casado, Alezanderplatz, Nadadora y J'aime
La bien querida
1 de junio de 2026
La Bien Querida anuncia concierto en Madrid dentro del ciclo Jaguar
La Milagrosa
1 de junio de 2026
LA MILAGROSA ponen rumbo hacia su segundo disco con 'No estás en tu prime'
Badlands foto
1 de junio de 2026
Badlands se reinventa con sus nuevas canciones
Depedro
1 de junio de 2026
Depedro avanza su nuevo disco con 'LOS TERCOS'
Nadadora
1 de junio de 2026
Nadadora anuncian sus próximos conciertos
Puño Dragón foto
1 de junio de 2026
Puño Dragón anuncian nuevo disco y avanzan una canción
A pedazos
1 de junio de 2026
Libro: A Pedazos de Hanif Kureishi (Anagrama)
1 de junio de 2026
Cómo formarse para trabajar en la industria musical: la importancia del music business
canciones de la semana
31 de mayo de 2026
Las canciones de la semana
Lanuca foto
29 de mayo de 2026
Lanuca muestra su lado más pop con "Ojos diamante", adelanto de su nuevo álbum
Fontaines DC
29 de mayo de 2026
Fontaines D.C. agotan su segunda fecha en Cádiz
J.Vega
29 de mayo de 2026
J.Vega adelanta su debut con 'Una americanada'
TIENDA