J.Vega

J.Vega adelanta su debut con 'Una americanada'

J.Vega presenta “Una americanada”, primer adelanto de su álbum debut, NED!, una canción producida por Paco Loco que combina guitarras de espíritu alternativo y herencia velvetiana con una narrativa de carretera profundamente cinematográfica.

Grabada el pasado verano en El Puerto de Santa María, la canción contó con una banda formada por Rafa Camisón, Paco Loco, Julien Elsie y el propio J.Vega, encargado de voz y guitarra.

El tema funciona como una road movie musical en la que el artista recorre las carreteras secundarias de Estados Unidos a bordo de un Peugeot 205 del 96, acompañado por algunos de los grandes mitos culturales que han marcado su imaginario, como Robert Crumb o Bob Dylan, mientras la omnipresencia del teléfono móvil se convierte en un pasajero incómodo del que no logra desprenderse.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Felipe Almendros y sirve como nueva avanzadilla de NED!, un LP que verá la luz en octubre y que ya tiene confirmada su primera presentación en directo el próximo 18 de septiembre en los jardines del MEIAC de Badajoz.

Escucha ‘Una americanada’ de J.Vega

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