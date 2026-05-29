Stormy Mondays siguen desvelando canciones de su nuevo álbum

Tal como te venimos comentando desde hace unos meses, los asturianos Stormy Mondays han regresado en 2026 con nuevas canciones. Su nuevo álbum se titulará The Thrill Is Not Gone, su primer disco con canciones originales desde 2017 y un trabajo en el que la banda explora nuevos matices dentro de su estilo roots rock.

Esta semana Stormy Mondays han publicado un nuevo avance del que será su próximo disco. La canción se titula «Uphill battle» y en ella, además de explorar un registro vocal algo diferente al habitual, plantean una reflexión sobre la lucha cuesta arriba por nuestro futuro, tanto en el plano personal como colectivo. «Uphill battle» es un potente tema de rock con una producción que le aporta tensión y energía.

El estreno oficial en directo de las nuevas canciones tendrá lugar mañana 30 de mayo en el Café Berlín (Madrid). La gira continuará el 6 de junio en la Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón). Es de suponer que se irán añadiendo nuevas fechas en un futuro próximo.

A continuación puedes escuchar «Uphill battle», el nuevo sencillo de Stormy Mondays.