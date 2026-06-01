Puño Dragón anuncian nuevo disco y avanzan una canción

Puño Dragón es un grupo asturiano formado en 2022. Ese mismo año publicaron su primer álbum, titulado también Puño Dragón. Un disco que contenía diez canciones con las que daban a conocer su enérgica propuesta musical que combina el rock clásico con sonidos más actuales. En 2025 lanzaron su segundo disco, Juegos Violentos, grabado en los estudios House Of Light de Oviedo y compuesto, producido, mezclado y masterizado por ellos mismos con la colaboración de Víctor Fisherman en la producción y guitarras. Unos meses antes te presentamos en Muzikalia algunos de los sencillos previos.

Los asturianos anunciaron hace escasos días un tercer disco cuya publicación está prevista para el próximo otoño. Como primer avance han escogido la canción «Todos los charcos». Un tema que se mueve entre la suavidad y la dureza, siguiendo un ritmo hipnótico, hasta el explosivo final. La letra habla de se momento, entrada la noche, en el que los límites entre la amistad y el amor empiezan a difuminarse.

El vídeo con el que Puño Dragón presentan «Todos los charcos» es obra del artista gráfico Alejandro Famos, que ya trabajó con la banda en discos anteriores. Él mismo se ha encargado de todo el arte gráfico relacionado con el lanzamiento.

A pesar del año y medio transcurrido desde su anterior disco, Puño Dragón siguen con la gira de presentación. Una gira que se alargará hasta más allá del lanzamiento de su nuevo trabajo. A continuación puedes ver el cartel con las fechas pendientes.