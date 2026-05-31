Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Olivia Rodrigo – The Cure

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Levitants – Señales

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Gilla Band – Giraffe

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Jungle – The Wave

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Serch. – Santa Trinidad

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Panda Bear & Sonic Boom – Lucky Charm

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Grandmas House – Baby You’re a Winner

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Los Punsetes – Una Persona Triste

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Sienna – X los Siglos de los Siglos

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The Durutti Column – Liars

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Stormy Mondays – Uphill Battle

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Kristin Hersh – Dark Eyed Junco

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J. Vega – Una Americanada

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Lanuca – Ojos Diamante

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Kingfishr – The Sun will never settle

Los irlandeses Kingfishr siguen con su meteórica ascensión. Antes de publicar su primer álbum ya eran estrellas en su país, y ahora van camino de serlo en el exterior. Acaban de lanzar su segundo sencillo de 2026, «The Sun Will Never Settle», una canción sobre las enseñanzas extraídas del final de una relación. Además han anunciado una gira europea para el próximo otoño que pasará por España (Madrid y Barcelona).

Cosmética – Sin follar no hay amor

El grupo leonés Cosmética ha publicado esta semana «Sin follar no hay amor”, un nuevo sencillo hipnótico, adictivo y también desvergonzado (aparece clasificado como «explícito» en las plataformas digitales). Una canción que convierte el exceso, el deseo y la espiritualidad de madrugada en combustible para incendiar pistas de baile y algunas conciencias.

Noviembre – Deshonesto

Noviembre han lanzado estos días «Deshonesto», tercer adelanto de su próximo álbum, Donde El Mar Retrocede. Una canción que habla de arrepentimiento y autocrítica, del reconocimiento del daño causado en una relación. Un sencillo que sigue desarrollando el universo del nuevo disco, inspirado en el ciclo del agua y que trata temáticas relacionadas con el desgaste emocional y la búsqueda de identidad.

Rizos 1000 – Doble filo

Rizos 100 viene de varios años vinculado a la escena indie nacional, formando parte de proyectos como Tremenda Trementina. Su nueva etapa en solitario ha dado como frutos un EP de debut y un segundo, Bucles, que verá la luz en breve. Como segundo avance ha publicado «Doble filo», una canción en colaboración con el poeta Carlos Cid que habla de promesas rotas, contradicciones y la búsqueda de la libertad.

The Script – Man in the arena

La exitosa banda irlandesa The Script, que cumple un cuarto de siglo en 2026, acaba de publicar un nuevo sencillo titulado «Man in the arena». Una canción que sirve como avance para su próximo y esperado álbum, The User’s Guide To Being Human, que verá la luz este verano. Posteriormente al lanzamiento del disco iniciarán una gira por Irlanda y el Reino Unido que tendrá continuación por diferentes países del resto del mundo.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.