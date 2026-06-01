Badlands se reinventa con sus nuevas canciones

El grupo valenciano Badlands ha iniciado una nueva etapa artística en 2026 tras un periodo de silencio. Una renovación que arrancó con su anterior sencillo, «Despedida», y que ahora se consolida con «San José». Esta última canción dará nombre a su próximo disco, previsto para mediados de 2026 y que será el primero que publican íntegramente en castellano.

«San José» es un lugar real, una finca situada en Requena (Valencia) que el grupo convirtió en estudio improvisado. Allí ha tenido lugar buena parte de la composición, producción y grabación del nuevo álbum. Pero en la canción subyace una segunda lectura de «San José» como algo más que un espacio físico: un territorio de sanación, transformación y nuevos comienzos.

Esa dualidad entre el lugar físico y el espacio simbólico se muestra también en el vídeo que acompaña a la canción. Un videoclip escrito y codirigido por Raúl P. Cebrián, guitarrista y bajista de Badlands, junto a Marcos Bañó.

Badlands presentarán en directo sus nuevas canciones el próximo día 12 de junio en la sala Jerusalem de Valencia.

(Foto: María Ros)