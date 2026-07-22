Antonio Arias

Antonio Arias: «Me he dejado llevar por el interés de vivir un viaje que otros vivieron antes»

Antonio Arias, líder de Lagartija Nick, culmina con Mapa del Trance un proyecto iniciado en 2018 junto a Moncho Rodríguez bajo el nombre de Mawlid.

El álbum, fruto de varios años de investigación sobre la música Gnawa marroquí, explora una tradición de raíces subsaharianas considerada una de las fuentes del blues y admirada por figuras como Paul Bowles, William Burroughs o Brian Jones.

Grabado durante 2025 en cinco ciudades de Marruecos junto a músicos locales, el disco une por primera vez la música Gnawa con la tradición andaluza, utilizando el guembri como puente sonoro entre ambas orillas del Estrecho. Un viaje intercultural en el que participan artistas como Arafa Chaara, Khalid Sansi, Bachir Attar (The Master Musicians of Jajouka), Tarwa N Tiniri, Miguel Ríos y Moncho Rodríguez.

Hoy en Conexiones MZK entrevistamos a Antonio Arias para hablar del proyecto y sus dos discos, conocer sus motivaciones e influencias y aprovechar para disfrutar de sus canciones.

Entrevista con Antonio Arias por Mawlid – Mapa del trance

Escúchalo en Amazon Music.

Suenan:

Bermasouyé
La Peregrina
Matar al jaguar
Mapa del trance
Ciudad sin sueño
Boabdil el Chico
Oh Amazigh
Manos que me guían

Primeras fechas de presentación de ‘Mapa del trance’ de Antonio Arias

16/09 – VIC – MMVV
18-19/09 – MADRID – Conde Duque
24/09 – VALENCIA – 16 Toneladas
25/09 – GANDIA – Teatre del Raval
26/09 – GRANADA – Teatro CajaGranada

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