My Bloody Valentine

Las mejores remezclas de Kevin Shields (My Bloody Valentine)

Tras el éxito de Loveless (1991), Kevin Shields parecía destinado a liderar el mundo con My Bloody Valentine, pero su obsesión por alcanzar un sonido perfecto acabó convirtiendo la grabación del siguiente álbum en un proceso interminable.

El fichaje millonario por Island Records no evitó el bloqueo creativo: fueron años de sesiones infructuosas, el progresivo alejamiento del resto de la banda y la pérdida del contrato con la discográfica que dejaron al músico sin grupo y sin sello, alimentando la leyenda de uno de los grandes perfeccionistas de la música contemporánea.

Hoy en Conexiones MZK y a propósito de la reciente publicación de Convierte mi cabeza en sonido: Una historia de Kevin Shields y My Bloody Valentine (Ondas del Espacio) de Andrew Perer, nos adentramos en esa etapa menos conocida de Shields, esa en la que encontró en las remezclas para otros artistas una forma de subsistir mientras seguía desarrollando su inconfundible universo sonoro.

A través de una selección de sus mejores trabajos desde mediados de los noventa, el programa muestra cómo, incluso en encargos realizados por motivos económicos, Shields era incapaz de renunciar a su personalidad creativa, transformando cada pieza en una nueva exploración de la textura, el ruido y la melodía.

Las mejores remezas de Kevin Shields (My Bloody Valentine)

Escucha en Amazon Music.

Suenan:

God – Tunnel (Electro-Convulsive Mix by Kevin Shields, 1995)
Archive – Londinium (Kevin Shields Mix, 1996)
Little Rabbits – La Piscine (My Bloody Valentine Remix, 1997)
Yo La Tengo – Autumn Sweater (Kevin Shields Remix)
Curve – Coming Up Roses (Kevin Shields Mix, 1998)
Hurricane #1 – Rising Sign (My Bloody Valentine Mix)
Lush – Sweetness and Light (The Orange Squash Mix by Kevin Shields)
Mogwai – Mogwai Fear Satan (My Bloody Valentine Remix)
Placebo – Pure Morning (M B V Remix)
Primal Scream – If They Move, Kill ‘Em (My Bloody Valentine Arkestra)
The Pastels – Cycle (My Bloody Valentine Remix, 1998)
Frank & Walters – Take Me Through This Life (Kevin Shields Remix)
David Holmes – Living Room (Kevin Shields Remix)
Bow Wow Wow – Fools Rush In (Kevin Shields Remix)
The Go! Team – Huddle Flash (Kevin Shields v The Go! Team)
Eyedress – HOUSE OF CARDS (Kevin Shields Rainbow Belts Remix)

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