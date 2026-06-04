Las mejores canciones de 2026

Las mejores canciones de 2026 (primer semestre)

Cumpliendo nuestra tradición los meses junio, llega a Conexiones MZK el momento de repasar las mejores canciones de 2026. Durante cerca de dos horas podréis escuchar algo más de 20 temas, alternando composiciones internacionales con nacionales.

Un repaso por algunas de las canciones que más nos han gustado en lo que llevamos de año. Un repaso de esos que llamamos «en cremallera» por diversos estilos y sensibilidades con el que tomar el pulso a este 2026 que ya ha llegado a la mitad.

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