Kim Gordon lanza dos canciones con J. Mascis

Kim Gordon y J Mascis han compartido dos pistas colaborativas como parte del Sub Pop Singles Club, la serie de sencillos de siete pulgadas del sello independiente a los que solo se accede por suscripción.

“Slow Boy” fue lanzada originalmente en 2015 por la pareja para un proyecto para la marca de zapatillas Converse, llamado “CONS EP Vol. 3 ‘. Originalmente, escribieron e interpretaron “Abstract Blues” el año pasado para SMooCH, un beneficio para el Hospital de Niños de Seattle.

La ex Sonic Youth está muy activa tras la publicación de No Home Record (2019). Por su parte J Mascis y sus Dinosaur Jr. lanzaban Sweep It Into Space a principios de este año.

Escucha ‘Abstract Blues’ y ‘Slow Boy’ de Kim Gordon y J. Mascis