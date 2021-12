Cat Power comparte otras dos versiones

Cat Power regresa con Covers, el tercer disco de versiones de su carrera tras The Covers Records (2000) y Jukebox (2016).

Covers saldrá el 14 de enero a través de Domino e incluye versiones de canciones de Iggy Pop, Bob Seger, Dead Man’s Bones (la banda de Ryan Gosling), Jackson Browne, The Replacements, Nick Cave, Billie Holiday y de ella misma, entre otros.

Ahora comparte con una nueva interpretación de “I’ll Be Seeing You” de Billie Holiday junto con una versión actualizada de su propia canción “Hate” de The Greatest (2006), retitulada “Unhate” para el álbum.En ella se inspiró en las pérdidas recientes que rodearon el círculo íntimo de la vida de Marshall, incluido el colaborador de Sun, Philippe Zdar, quien falleció trágicamente en 2019.

También lanzó un video musical para “I’ll Be Seeing You” que hace un guiño a Lady Day mientras Marshall canta detrás de un micrófono Shure clásico al estilo de los años 40 en un salón de cabaret evocando la voz bellamente contenida de la leyenda del jazz.

Escucha también ‘Unhate’ de Cat Power