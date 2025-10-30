Miguel lanza álbum y anuncia fechas en España

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Miguel lanzaba su quinto álbum de estudio, CAOS, el pasado 24 de octubre, su obra más audaz y ecléctica hasta la fecha.

Publicado en su cumpleaños, el álbum marca una renovación personal y creativa en sus dos décadas de carrera. A lo largo de doce temas, fusiona grunge, R&B, rock industrial y ritmos afro-latinos, combinando agresividad e intimidad con la intención como hilo conductor.

Junto con el álbum, se estrenó el video de «RIP», un intenso retrato del hedonismo disfrazado de libertad.

Además. Miguel anuncia dos conciertos en España para 2026 como parte de su gira masiva “CAOS Tour” que pasará por Norteamérica y Europa. El 04 de mayo estará en La Riviera de Madrid el 05 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Entradas para los conciertos de Miguel

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del miércoles 29 de octubre a las 10h

Live Nation: a partir del jueves 30 de octubre a las 10h

Entradas a la venta: el viernes 31 de octubre a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster

Precios: desde 40 € (+ gastos de distribución)