Miriam Stockley colabora con Carlos Garo en su nuevo sencillo

Carlos Garo es un compositor, productor musical y multiinstrumentista español considerado un referente en nuestro país de la música ambiental y new age. Desde 2012 ha publicado un buen número de discos, ha sido finalista de los Hollywood Music in Media Awards y ha colaborado con gente de la talla de Terry Oldfield. Una colaboración de la que te informamos en su momento en Muzikalia.

Hace unos días vio la luz el nuevo sencillo de Carlos Garo, «Nyumba» (hogar en suajili). Un tema que hace referencia al concepto de hogar no como lugar físico sino como espacio interior en el que guarecernos y buscar calma y equilibrio.

«Nyumba» se desarrolla como una pequeña suite dividida en cuatro secciones que corresponden a las cuatro estaciones del año, desde el verano hasta la primavera. Así, arranca de forma luminosa y enérgica, se vuelve introspectiva y nostálgica posteriormente, eleva su intensidad en la tercera parte y culmina en la renovación que simboliza la primavera.

En la segunda sección, la que hace referencia al otoño, aparece la voz de Miriam Stockley. Ella es una reconocida cantante y compositora británica (nacida en Sudáfrica) que alcanzó notoriedad como voz del proyecto Adiemus de Karl Jenkins, que ha colaborado con gente como Sting, Mike Oldfield, Elton John, David Bowie o Tina Turner, y que ha participado en numerosas bandas sonoras entre las que se encuentra la de El Señor de los Anillos.

«Nyumba» es una producción internacional que ha reunido voces e instrumentos procedentes de diferentes partes del mundo. Su grabación también ha transcurrido entre diversos países desde Europa a Estados Unidos pasando por la India. A continuación puedes escuchar este nuevo single de Carlos Garo con la colaboración de Miriam Stockley.