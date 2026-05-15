Monkey Weekend

Monkey Weekend SON Estrella Galicia 2026 anuncia sus primeros artistas

El Monkey Weekend SON Estrella Galicia 2026 celebrará su novena edición los días 26 y 27 de junio en El Puerto de Santa María.

El primer festival del verano, #elMonkeychico, el evento volverá a desplegar su programación en distintos espacios de la ciudad gaditana, manteniendo su personal apuesta por la mezcla de estilos, generaciones y escenas en un entorno urbano y patrimonial que forma parte de su identidad.

El primer avance de cartel reúne a una amplia selección de proyectos que van del pop experimental al rock independiente y la canción de autor, con nombres como Alavedra, Azuleja, CERVATANA, Construimos Escaleras, CORTE!, Dear Joanne, Helicóptero BOOM, Hogar, Kiliki, Ku!, Los Disgustos, Karaoke Los Jaguares, lospiestorcidos, Mala Gestión, María Marín, Orina, Quique Gallo, SanIsidro, Teo Lucadamo, The New Raemon & McEnroe, The Ripples y Yo Somos.

Entradas para Monkey Weekend, disponibles en este enlace.

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