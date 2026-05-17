Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Madee – All my ghosts friends

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Ron Deris – Seppuku

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Aiko el Grupo – El award es para

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Rostam – Hardy (ft. Clairo)

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Bloc Party – Coming on strong

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Lambchop -Weakened

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The Strokes – Falling out of love

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Alcalá Norte – Los llamados pitagóricos

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VVV[Trippin’you], Erik Urano – Espadas en guadañas

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The Waterboys – Don’t even have to say his name

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Toundra – Rapier

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La Roux – Cabin fever

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The Rolling Stones – In the stars

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Mike D – Switch up

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The Avalanches – Together (ft. Nikki Nair, Jessy Lanza, Prentiss)

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Alison Darwin – Llevo días

Alison Darwin ha publicado esta semana el sencillo «Llevo días». Es el segundo avance del próximo álbum del grupo catalán, con salida prevista para el otoño de 2026. En su nueva canción Alison Darwin se adentra en un terreno introspectivo para hablarnos de la ansiedad, el insomnio y la sensación de quedarse atrás mientras todo el mundo parece avanzar.

Las Robertas – All we need is now

Las Robertas acaban de lanzar el sencillo «All we need is now». Se trata del segundo adelanto de su nuevo álbum que saldrá el 26 de junio vía Spinda Records (ES) en coedición con Kanine Records (US). La nueva canción profundiza en el concepto central del disco: aprender a vivir en el presente dejando atrás el resentimiento, el peso del pasado y todo aquello que impide avanzar.

MAVICA – A medio camino

Después de 10 años viviendo en Londres y componiendo en inglés, MAVICA ha publicado su primera canción en castellano. El tema se titula «A medio camino» y forma parte de Sencillos, un single doble que salió el pasado mes de marzo. Esta semana ha salido el videoclip, dirigido por Alina Bichieva y editado por Gómez Selva, con cortes rodados en Londres y otras imágenes que refuerzan el carácter nostálgico de la canción.

Sandré – Géminis mal

El grupo barcelonés Sandré presentó esta semana el cuarto sencillo de adelanto de Paciencia Infinita, su nuevo disco. «Géminis mal» es la primera canción de desamor del grupo, echando mano de la astrología de manera irónica para abordar el tema. Sandré muestran en su nuevo tema su cara más accesible, echando mano de referencias como Shame, Amyl and the Sniffers, Osees, Ty Segall o Frankie and the Witch Fingers.

Power Burkas – Pont del blanqueig

Power Burkas han presentado estos días «Pont del blanqueig», segundo sencillo de su próximo disco. Su cuarto trabajo de estudio se titula Amb La Fi Al Davant y saldrá publicado el próximo 29 de mayo a través del sello barcelonés BCore. «Pont del blanqueig» se enmarca dentro de la temática del nuevo álbum: observar y describir un mundo tenso, acelerado y absurdo, pero lleno de juego y contradicciones.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.