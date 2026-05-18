Te presentamos a los portugueses Feira Popular con su primer EP

Feira Popular es un dúo portugués formado por António Agostinho y Gonçalo Costa. Tras avanzar en los últimos meses un par de sencillos, «Não Sei Bem» y «Carrossel» (este último con la colaboración de Femme Falafel), hace unas semanas publicaron su primer EP titulado también Feira Popular.

En sus canciones el dúo narra pequeñas y emotivas historias de la ciudad de Lisboa, explorando sus fantasmas y sus promesas incumplidas. Canciones como la ya mencionada «Carrossel», por ejemplo, evoca el recuerdo de un icónico parque de atracciones lisboeta a la vez que reflexiona sobre la desconfianza y el miedo tan consustanciales a estos tiempos. Las canciones de Feira Popular transforman la nostalgia en melodías synth pop que cruzan pasado y presente en un espacio emocional suspendido e indefinido.

Producido por los propios Agostinho y Costa, con asistencia en la producción, mezcla y masterización de Luís Lucena, el EP reúne los primeros capítulos de un proyecto que combina memoria urbana, emoción y nostalgia. Todo ello a través de un synth pop sencillo y principalmente sosegado pero también potente y bailable aunque sea de forma tímida.

A continuación puedes escuchar el EP homónimo con el que se presentan los portugueses Feira Popular.