Gracie Abrams regresa con 'Hit the Wall' junto a Aaron Dessner

Gracie Abrams está de vielta con el lanzamiento de “Hit the Wall”, primer adelanto del que será su tercer disco de estudio, Daughter from Hell, que verá la luz el próximo 17 de julio a través de Interscope Records.

Desde su irrupción en 2019 la artista se ha ido asentando como una de las voces más destacadas del nuevo pop confesional, construyendo una trayectoria ascendente desde los EPs minor y This Is What It Feels Like hasta el éxito de sus álbumes Good Riddance (2023) y The Secret of Us (2024).

Ahora llega su reválida con un disco que ha venido anticipado por el tema «Hit the Wall» escrito y producido junto a Aaron Dessner de The National, que llega acompañado de un videoclip dirigido por Renell Medrano, en el que la artista explora un imaginario sombrío y surrealista cargado de simbolismo visual y referencias al universo que transmite la canción.

Escucha ‘Hit the Wall’ de Gracie Abrams