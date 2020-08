Muere Roger Quigley de At Swim Two Birds y The Montgolfier Brothers

Roger Quigley, la reconocible voz de At Swim Two Birds y The Montgolfier Brothers ha fallecido de manera repentina a los 51 años.

Ha sido el sello Green Ufos, que publicó sus discos en España quien nos ha dado la triste noticia a través de sus redes sociales.

“Fallece Roger Quigley a los 51 años de edad.

El músico inglés, líder de AT SWIM TWO BIRDS y cantante de The Montgolfier Brothers, deja tras de sí un brillante legado musical nunca suficientemente reconocido.

Es con gran tristeza y pesar que hoy debemos anunciar la marcha de un amigo, un talento y un icono que ha tenido la mayor de las influencias en nuestras vidas y en nuestra trayectoria profesional: Roger Quigley nos dejó ayer 18 de agosto de 2020, de forma repentina.

Recordaremos a Roger por su voz casi rota, por su eterno optimismo, por su elegante forma de disfrutar de la vida, por su enorme modestia, por su ácida crítica política y por su chaqueta de cuadros, que vestía incluso en los días de calor.

No olvidaremos su amor por España, país que visitó en numerosas ocasiones para llevar a cabo diferentes giras y actuar en varios festivales y al que buen seguro le hubiese gustado volver una vez más. Para Roger, natural de Salford, un suburbio de Manchester, la música nunca fue un fin en si mismo. Nunca buscó la fama, nunca le importó el dinero… Las canciones eran simplemente una forma de llegar a los demás y relacionarse con ellos, la excusa perfecta para compartir una pinta o una copa de jerez.

Roger se nos ha ido muy pronto. Sin embargo, en su vasta producción musical como Quigley, como At Swim Two Birds y con The Montgolfier Brothers podremos encontrar decenas de canciones que nos recordarán lo mejor de él y que nos harán más llevadera su desaparición.

Descanse en paz”.

El sello ha querido despedirle con una playlist especial, una dedicada a cada una de las bandas en las que militó Roger Quigley.