Muse se acercan al electro disco en la bailable 'Nightshift Superstar'

Muse han presentado un nuevo adelanto de su próximo álbum The Wow! Signal, titulado “Nightshift Superstar”, donde dan un giro a su sonido hacia territorios más cercanos al electro-disco de inspiración francesa.

El tema se mueve entre la estética de proyectos como Justice o Daft Punk, pero filtrada por el ADN de rock progresivo y grandilocuente del trío, dando como resultado una pieza funky, hipnótica y diseñada para la pista de baile sin perder su esperada épica.

The Wow! Signal, sucesor de Will Of The People (2002) está previsto para el 26 de junio y vino anticipado por “Hexagons”, otra muestra del enfoque expansivo del disco. Parece que en este nuevo paaso los de Matt Bellamy buscan combinar su habitual espectacularidad con nuevas texturas electrónicas y rítmicas más bailables que conoceremos en un par de semanas.

Escucha ‘Nightshift Superstar’ de Muse