Muse

Muse publicarán su décimo disco en junio

Muse regresan con el single «Be With You», primer adelanto de su décimo álbum, The Wow! Signal, que verá la luz el 26 de junio como continuación de Will Of The People (2022).

El álbum toma su nombre del enigmático Wow! signal, una misteriosa señal de radio detectada en 1977 desde la constelación de Sagitario, cuya intensidad y características sugirieron un posible origen extraterrestre. El astrónomo que la descubrió destacó la secuencia “6EQUJ5” y anotó “WOW!”, bautizando así el fenómeno.

En línea con esta referencia y siguiendo las habituales temáticas del trío británico, el disco explora una narrativa que combina misterio cósmico, esperanza existencial y la posibilidad de contacto con algo mucho más grande que nosotros.

La canción, primer material nuevo desde que lanzaran esa «Unravelling» el pasado año, arranca con un imponente órgano de iglesia, evoluciona hacia una electrónica enérgica y desemboca en un estallido de guitarras abrasivas.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip cinematográfico protagonizado por Ella Balinska y dirigido por Nico Paolillo.

Escucha ‘Be With You’ de Muse

Estas serán las canciones de ‘The Wow! Signal’ de Muse

«The Dark Forest»
«Nightshift Superstar»
«Shimmering Scars»
«Cryogen»
«Be With You»
«Hexagons»
«The Sickness In You & I»
«Unravelling»
«Hush»
«Space Debris»

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