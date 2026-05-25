Newhvn + Dolerme (Sala Barracudas - Mad Psych Fest) Madrid 21/05/26

Uno de los mayores alicientes que conlleva escribir sobre música hace mucho tiempo que no consiste en dar una opinión concreta, sino más bien en descubrir nuevas propuestas musicales que corren el peligro de pasar inadvertidas para el radar personal de cada cual.

Mucho de eso tuvo lugar este pasado jueves en la Sala Barracudas de Madrid dentro de lo que se dio en llamar Mad Psych Fest. La principal atracción a priori consistía en encontrarnos cara a cara con la reencarnación salida de las cenizas de lo que fue A Burial at Sea, notable banda de post-rock que tomaba su nombre de una canción incluida en el Hymn to Immortal Wind (09) de los japoneses MONO. Pues bien, sus miembros supervivientes han formado este año Newhvn, banda que, sin renunciar a algunas claves del sonido pretérito, introduce decididamente voces y abraza sonoridades más próximas al shoegaze, el midwest emo y, en general, tonalidades alternativas de los 90.

También hubo lugar para dos sorpresas personales: la primera, el extraordinario sonido que desplegó la Sala Barracudas, ampuloso, a la par que nítido y pleno; y la segunda, la extraordinaria banda que me encontraría como telonera: los bilbaínos Dolerme.

Los vascos facturan una suerte de post-hardcore levantado sobre murallas de guitarras y mucha intensidad, incluso con ramalazos de blackgaze a ratos, diría. Imposible no seguirles la pista desde ya y permanecer atentos al disco que van a entrar a grabar en breve.

Tras una sucesión de temas increíbles pinchados por la sala donde desfilaron Alice in Chains, Faith No More o White Zombie, tocaba encontrarnos con la defensa de A Spring Time Blues (26), primer trabajo de Newhvn. Y sonó tan apasionante o más que en estudio: distorsión y sentimiento, una dupla perfecta la esgrimida por los ingleses, trompeta incluida.

Lucieron sus temas más epatantes como “World to change”, “Skin off the bone” o “Moving out west” tanto como los más emocionantes, “Son” o esa maravilla evocadora e infinita que es la titular “Spring time blues”, poco antes de terminar con esas voces hermanadas de todos a capella defendiendo la pretérita “Lightning Blanket” de su anterior banda A Burial at Sea, de la que también habían rescatado un par de temas de su grandioso Close to Home (24), destacando un sobrehumano “NEW Old”. Todo como una especie de cruce (im)posible entre The Appleseed Cast, Caspian y Band of Horses.

Y así me marché, con la sensación de haber estado una vez más en el lugar correcto, solo, como tantas otras veces me ha ocurrido, pero habitado por dentro.

Foto Newhvn + Dolerme: Raúl del Olmo