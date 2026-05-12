Newhvn

La gira de Newhvn (los ex A Burial at Sea) recalará próximamente en España

Los fans del post-rock saben que en los últimos tiempos una de las bandas más interesantes surgidas dentro de la escena son A Burial at Sea, Tras una vida relativamente efímera, surgidos de sus cenizas nace un nuevo proyecto, Newhvn, banda que se encuentra presentando su flamante debut, Spring time Blues (26) por Europa en estos momentos.

Su cambio de orientación hacia un sonido de reminiscencia 90’s, a medio camino entre el shoegaze, el grunge y el post-hardcore, traerá a los irlandeses por nuestras tierras muy pronto. Las fechas a retener son las siguientes:

20 mayo Castellón, Pub Terra. Entradas Aquí.

21 mayo, Madrid, Barracudas Rock Bar, junto a Dolerme en el Mas Psych Fest. Entradas aquí.

22 mayo, Zaragoza, Sala Creedence. Entradas aquí.

24 mayo, Valencia, 16 Toneladas Rock Club, junto a Noise From Mars y This House. Entradas aquí.

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