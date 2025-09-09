Ramper y .bd. juntos en Madrid y Barcelona

Ramper y .bd. compartirán escenario en Madrid y Barcelona los próximos 12 y 13 de septiembre en un doble cartel que promete y que viene avalado por la garantía de un sello de calidad como Humo Internacional.

Los primeros continúan presentando Solo Postres —con alguna que otra sorpresa guardada— mientras que los segundos estrenan su primer EP en formato físico, un trabajo donde cristalizan años de evolución desde su inicial shoegaze hacia un pop luminoso, melancólico y cargado de imágenes rurales tan poco habituales en el panorama urbano.

Lo suyo es una invitación a la belleza sencilla y a detener el tiempo, con influencias que van de My Bloody Valentine a Sonic Youth, y una producción cuidada a cargo de Fran Bassi y Lucas Sierra. Por su parte, Ramper, nacidos en Granada hace siete años, han forjado un sonido que conjuga densidad, ruido y vulnerabilidad con un preciosismo poco frecuente en la escena actual. Siguiendo las huellas de referentes como Slint, Low, Swans o My Bloody Valentine, su música se mueve entre cadencias hipnóticas y un lirismo arriesgado, apuntando siempre más allá de lo inmediato. Humildad y ambición se dan la mano en un proyecto que busca trascender sin caer en el artificio, y que en directo se convierte en una experiencia intensa y profundamente emocional.

Toma nota:

12 de septiembre – Madrid (Sala El Sol) Entradas

13 de septiembre – Barcelona (Sala Vol) Entradas