Ruiseñora lanzan su ‘Bulería de feriantes’
Ruiseñora presentan “Bulería de feriantes”, el último adelanto de su próximo álbum Aurora, toda una declaración de principios que retrata su propia identidad artística y vital.
La canción funciona como un autorretrato sonoro y poético de su vida itinerante y de su apuesta por tender puentes entre las músicas populares —como el flamenco o la copla— y las producciones electrónicas más contemporáneas. Con una década a sus espaldas explorando ese territorio entre tradición y vanguardia, el dúo extremeño-canario con base en Madrid consolida su singular propuesta.
En esta nueva pieza, tras “A tierra quemá” y “Para no olvidar” Ruiseñora expande su imaginario con guitarras españolas que se funden en un muro de sonido psicodélico y una letra que reivindica la constancia y la autenticidad como formas de resistencia. Mientras la voz de Elia Maqueda se vuelve más introspectiva, Atilio González teje un acompañamiento lleno de matices.