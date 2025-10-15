Ruiseñora lanzan su ‘Bulería de feriantes’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ruiseñora presentan “Bulería de feriantes”, el último adelanto de su próximo álbum Aurora, toda una declaración de principios que retrata su propia identidad artística y vital.

La canción funciona como un autorretrato sonoro y poético de su vida itinerante y de su apuesta por tender puentes entre las músicas populares —como el flamenco o la copla— y las producciones electrónicas más contemporáneas. Con una década a sus espaldas explorando ese territorio entre tradición y vanguardia, el dúo extremeño-canario con base en Madrid consolida su singular propuesta.

En esta nueva pieza, tras “A tierra quemá” y “Para no olvidar” Ruiseñora expande su imaginario con guitarras españolas que se funden en un muro de sonido psicodélico y una letra que reivindica la constancia y la autenticidad como formas de resistencia. Mientras la voz de Elia Maqueda se vuelve más introspectiva, Atilio González teje un acompañamiento lleno de matices.

Escucha ‘Bulería de feriantes’ de Ruiseñora