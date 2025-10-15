Lo último:
Ruiseñora
Noticia

Ruiseñora lanzan su ‘Bulería de feriantes’

Redacción MZK

Ruiseñora presentan “Bulería de feriantes”, el último adelanto de su próximo álbum Aurora, toda una declaración de principios que retrata su propia identidad artística y vital.

La canción funciona como un autorretrato sonoro y poético de su vida itinerante y de su apuesta por tender puentes entre las músicas populares —como el flamenco o la copla— y las producciones electrónicas más contemporáneas. Con una década a sus espaldas explorando ese territorio entre tradición y vanguardia, el dúo extremeño-canario con base en Madrid consolida su singular propuesta.

En esta nueva pieza, tras “A tierra quemá” y “Para no olvidar” Ruiseñora expande su imaginario con guitarras españolas que se funden en un muro de sonido psicodélico y una letra que reivindica la constancia y la autenticidad como formas de resistencia. Mientras la voz de Elia Maqueda se vuelve más introspectiva, Atilio González teje un acompañamiento lleno de matices.

Escucha ‘Bulería de feriantes’ de Ruiseñora

