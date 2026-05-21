El Teatro Cánovas clausura temporada con la última sesión de ‘Fuera de fase’

El Teatro Cánovas de Málaga, en colaboración con la asociación malagueña Oigovisiones y la Consejería de Cultura y Deporte, ha venido desarrollando en los últimos dos meses un ciclo de escucha activa con el nombre de Fuera de Fase / Sesiones de Escucha. Han sido dos sesiones en abril y mayo que tendrán continuación (y punto y final) con la tercera que tendrá lugar este sábado 23 a las 20h. Una sesión que contará, además de con las Live Sessions, con acciones paralelas para completar la experiencia.

La jornada del próximo sábado está centrada en la experimentación sonora, la creación audiovisual y las prácticas inmersivas contemporáneas. La iniciativa, impulsada por la Asociación Oigovisiones y comisariada por kitty soul, reunirá en las salas A, B y C propuestas musicales, visuales y encuentros con artistas vinculados a la electrónica experimental y la creación interdisciplinar. La programación arrancará a las 20h y contará con la presencia de CaraduSanto junto a la artista visual Estela García, Clara Brea y HUMA.

CaraduSanto presentará un proyecto marcado por la construcción de paisajes sonoros y la transformación emocional a través del sonido, mientras que Estela García aportará una propuesta visual que combina fotografía, vídeo y experimentación analógica y digital. Por su parte, la compositora y artista sonora Clara Brea mostrará un trabajo basado en la escucha del entorno y la integración de sonidos urbanos y paisajes remotos con electrónica y procesamiento digital. Finalmente HUMA, proyecto del músico e ingeniero de sonido Andrés Satué junto al artista visual UROK, mostrará sus visuales interactivos y reactivos desarrollados mediante herramientas digitales como TouchDesigner.

Además de las actuaciones en directo, Fuera de Fase ofrecerá una programación paralela entre las 17:30 y las 19:30 horas. Entre las actividades destaca un encuentro con el artista y activista Marcelo Expósito, o un baño de gongs facilitado por Carolina Pino Lamas, conocida artísticamente como EclecticaSoul.

Más información en la página web del Teatro Cánovas.