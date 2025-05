Salvador Sobral / Sílvia Pérez Cruz – Sílvia & Salvador (Warner Music)

La amistad y la admiración entre la cantante gerundense y el lisboeta se ha ido tejiendo desde hace unos años. Los dos artistas comparten gustos afines (tanto musicales como literarios), y han forjado una alianza férrea que ya llegó a los escenarios gracias a los conciertos de Sílvia Pérez Cruz en el Festival Grec barcelonés el año pasado, así como su impactante actuación en la Gala de los Goya del mismo año interpretando, bajo el manto del quejido de un violonchelo, “Procuro Olvidarte” en homenaje a los fallecidos de la industria del cine de ese año. Refrendar todo esto en un disco conjunto parecía el siguiente eslabón pendiente de estos cantautores que poseen dos voces imponentes, y en en este Sílvia & Salvador (Warner Music, 2025) cobra forma en una bella colección de canciones en las que celebrar su amistad por una lado, y por otro, dejar claro que la simbiosis entre ellos es excepcional.

Un disco en donde tienden puentes entre diferentes culturas y estilos musicales como la habanera, la chanson, la balada pop o la ranchera. Todo con la ayuda de unos arreglos que acarician con la hermosa y delicada tersura acústica a base de arreglos de cuerda, punteos de guitarra tenues y expresivos, e insinuantes jaleos.

Es notoria la complicidad que desprende esta pareja en composiciones escritas por otros artistas como Jorge Drexler (“El Corazón Por Delante” es una de las canciones del año para quien esto escribe), la madre de Salvador, Luisa (‘Hoje já não é tarde” con toda la saudade del mundo), Lau Noah (la dedicada desnudez folk en “Someone To Sing Me To Sleep”), Dora Morelembaum (“Minhas Marcas y los excelsos punteos de cello de Marta Roma que enmarcan una tonada que es una ensoñación), o Marco Mesquida en “Tempus Fugit (Flors Per Palestina)” que, en poco más de dos minutos, pone la carne de gallina. Tan solo el pensar en cómo aún es posible tanta belleza ante tal barbarie hace que uno se reconcilie con la especie humana.

Escucha Salvador Sobral / Sílvia Pérez Cruz – Sílvia & Salvador

