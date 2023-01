Subterfuge, reconocido en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha otorgado sus Premios de Cultura, distinciones que reconocen la trayectoria y obra de intelectuales y artistas cuyo trabajo haya tenido una influencia significativa en la realidad sociocultural madrileña y con las que el Ejecutivo regional rinde homenaje a los creadores que han contribuido a enriquecer la vida de la región.

Los galardones, que se dividen en trece categorías, son honoríficos y han reconocido con el Premio de Cultura en la categoría de Música Popular al sello discográfico independiente Subterfuge Records como «referencia de la cultura underground de nuestro país». Por primera vez en sus 21 ediciones, este premio, que normalmente se concede a artistas, recae en una compañía discográfica. Subterfuge Records también ha ganado 3 Premios de la Música, un Premio Pop Eye y Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona.

Subterfuge Records, fundada en 1989 como un fanzine, ha crecido hasta convertirse en una de las principales discográficas del país. Fue la primera compañía independiente española en obtener un Disco de Oro con Devil Came to Me de Dover, seguido de discos de Platino de Fangoria, Marlango y La La Love You. Además de sus lanzamientos musicales, Subterfuge también ofrece servicios de management y booking a través de Subterfuge Events, y tiene una editorial llamada Pizza Pop. En los últimos años, también ha destacado en el mundo del podcasting con Subterfuge Radio, con el programa «Simpatía por la Industria Musical» dirigido y presentado por Carlos Galán, que se ha convertido en una referencia para la industria discográfica y musical del país.

Otros galardonados han sido Concha Velasco (Artes Cinematográficas y Audiovisuales), Andrés Trapiello (Literatura), la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (Mecenazgo), la diseñadora Ana Locking (Moda), Pepa Muñoz (Gastronomía), la artista Eva Lootz (Artes plásticas), Paula Anta (Fotografía), José Luis Alonso de Santos (Teatro), Jesús Carmona (Danza) y Alberto Recasens (Música Clásica).

Desde Muzikalia queremos dar la enhorabuena a una compañía con la que hemos crecido y que tantos grandes discos ha editado.