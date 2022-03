The Police recuperan conciertos de su primera gira internacional

The Police debutaban en debutaban en 1978 con Outlandos d’Amour y un año después conseguían girar por todo el mundo.

Una serie de conciertos por seis continentes que fue reflejada en The Police Around The World que ahora llega en una edición ( Restored & Expanded), procedente de los archivos de la banda. Presentada como un documental estilo diario de viaje, la película muestra al grupo de Sting, Andy Summers y Stewart Copeland dentro y fuera del escenario mientras exploran la cultura local y actúan frente a fans de todo el mundo. Anteriormente, solo estaba disponible en VHS y Laserdisc, y ahora con las imágenes restauradas se ha remezclado y masterizado el audio para su primer lanzamiento en DVD y Blu-ray.

Grabado durante su primera gira mundial, Around The World muestra a la formación tocando con un frenesí y una pasión que los convertiría en una de las más grandes del mundo. Con repertorio de sus dos primeros álbumes, estas actuaciones se grabaron en Japón, Hong Kong e Inglaterra y muestran al grupo construyendo su base de fans concierto a concierto, país por país y canción por canción.

Este es el contenido de The Police “Around The World ( Restored & Expanded)

