Todo listo para la gira de los alemanes Pink Turns Blue

Hay nombres que no necesitan reinventar la rueda porque ellos mismos ayudaron a crearla. Los alemanes Pink Turns Blue, estandartes indiscutibles del dark wave y el postpunk más atmosférico, regresan a nuestros escenarios para demostrar por qué discos como If Two Worlds Kiss (Fun Factory 1987) siguen siendo una pequeña biblia para amantes de los sonidos más oscuros.

La gira, organizada por Fantaxtiks Events y Delta Promoters, servirá para reencontrarnos con la voz de Mic Jogwer y esas guitarras cargadas de chorus que definieron el sonido de una generación.

Lejos de vivir de las rentas, la banda sigue manteniendo vigencia, conectando su legado con las nuevas hornadas que bandas como Lebanon Hanover o Molchat Doma han devuelto a la primera línea del underground. Además, su último trabajo, el excelente Black Swan (Orden Records 2025) nos ha devuelto a una banda pletórica con canciones mucho más que redondas.

Las fechas son las siguientes:

14 de enero en la sala El Tren, Granada

15 de enero en la sala El Sol, Madrid

16 de enero en la sala 16 Toneladas, Valencia

17 de enero en la sala WOLF, Barcelona

