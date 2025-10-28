Underfest Xacobeo cierra su cartel con Rinôçérôse, Sr. Chinarro, Cápsula y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los próximos 14 y 15 de noviembre, Vigo acogerá la octava edición de Underfest Xacobeo, que cierra su cartel y reafirma su condición de festival singular dentro del panorama gallego con un avance de cartel que combina prestigio internacional, talento emergente y espíritu renovador.

A los ya anunciados The Psychedelic Furs, Tahiti 80, DeWolff o We Are Scientists, se suman ahora nombres que refuerzan su carácter ecléctico y su apuesta por el descubrimiento: los franceses Rinôçérôse con su explosiva mezcla de rock y electrónica, el berlinés Maximilian Hecker y su delicado dream pop, el dúo italiano The Devils con su arrollador rock’n’roll, y los vasco-argentinos Cápsula, que siempre garantizan intensidad sobre el escenario. En el plano nacional, destacan Sr. Chinarro, el pop contemporáneo de Rizha, la frescura de Nenu y la siempre necesaria representación gallega con Black Stereo, Incurable y The Freebillies.

Con este cierre, el festival reafirma su identidad: un encuentro que mezcla artistas de culto, propuestas emergentes y sonidos poco previsibles, lejos de los carteles clónicos que saturan el circuito. El ciclo “Bites”, con conciertos posteriores de The Tubs, Cracker y Patrick Watson, servirá como extensión perfecta de un evento que ha vuelto a agotar abonos antes de desvelar su programación.

Así queda el cartel completo de Underfest Xacobeo

La fidelidad del público queda patente en la venta de los abonos generales incluso antes de conocerse el cartel completo, mientras que las entradas individuales ya están disponibles a través de Ataquilla.com.