Alabama Shakes regresan con su primera canción en una década

Alabama Shakes volvían a la carretera hace unos días y actualmente se encuentran de gira por EEUU, pero la noticia es su regreso al estudio para entregar nueva música.

La banda de blues y rock ha lanzado su primera canción desde el álbum Sound & Color de 2015. Un tema llamado «Another Life», que incluye la voz típicamente conmovedora de Bittany Howard, que asegura que más música está por venir.

Como comenta la cantante: «Cuando escribimos Another Life , pensaba en todas las vidas que llevamos dentro. Las que vivimos ahora mismo, las que se nos escaparon por decisiones diferentes, los «qué hubiera pasado si…», lo que no estaba destinado a ser, las despedidas y los encuentros fortuitos que parecen divinos.

Esta canción habla de esos hilos y de cómo se extienden a través del tiempo y el espacio, conectando cada versión de quienes somos. Se trata de dejar que se unan, de dejar que armonicen, y de darnos cuenta de que un adiós no es realmente un adiós. Es más bien un «Hasta luego». Una historia colectiva que nunca deja de desarrollarse. Me alegra haber abierto esta puerta a esta realidad de volver a hacer música juntos».

Desde el lanzamiento de Sound & Color, Howard lanzó dos álbumes en solitario, mientras que la actividad de la banda se ha limitado a una versión de «Killer Diller Blues» de Memphis Minnie, que apareció en la banda sonora del documental The American Epic Sessions.

Howard se une al bajista Zac Cockrell y al guitarrista Heath Fogg en la nueva grabación, con Alabama Shakes y ahora son oficialmente un trío después del despido hace unos años del batería Steven Johnson.

Escucha ‘Another Life’ de Alabama Shakes