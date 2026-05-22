Anni B Sweet marca su nuevo paso por 'Adiós con alegría'

Anni B Sweet regresa con “Adiós con Alegría”, el primer adelanto de su próximo álbum, Alegría, que verá la luz en octubre y supondrá el quinto trabajo de estudio de la artista malagueña, continuando a Universo por estrenar y a su aventura junto a Los Estanques.

El nuevo single marca el inicio de una etapa renovada para una de las figuras más versátiles y personales de la música española contemporánea, consolidada tanto por su faceta de compositora y productora como por una voz reconocible.

Como cuenta: Después de una mala racha de esas que dejan eco, me encontré leyendo a André Breton y, más que entenderlo, me dio por probarlo.

El surrealismo de Breton hablaba de algo muy simple y muy raro a la vez: que la realidad no es tan sólida como parece, que siempre hay una pequeña grieta por donde entra otra forma de mirar. No se trata de imaginar cosas nuevas, sino de fijarse en lo que normalmente pasas por alto. Cambiar el foco.

Así hice: empecé a mirar otros detalles, a darles más espacio y dejar que crecieran. Lo que antes era fondo empezó a ocupar el primer plano. Y con ese pequeño cambio, los recuerdos también se movieron. No desaparecieron, pero dejaron de ser lo único que había. Se mezclaron, se deformaron, se abrieron.

Ahí apareció algo que no esperaba: una forma de alegría. No como euforia ni como alivio rápido, sino como una sensación de aire. Como si la realidad, al ensancharse un poco, dejara más espacio para estar dentro sin ahogarse.

“Adiós con alegría” nació de ese lugar más amplio y habitable.

Escucha ‘Adiós con Alegría’ de Anni B Sweet