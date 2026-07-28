Alien Animals: «Las redes y la celeridad que generan hacen un flaco favor a escuchar música»

De casta le viene al galgo. Hay estirpes, clanes, círculos o incluso denominaciones de origen que no pueden cejar en el empeño de procreación. Víctor Lapido, guitarrista de 091 hasta la penúltima de sus aventuras escénicas, reproduce su espíritu de músico indómito y acude a su bagaje profesional para conducir las primeras canciones que graban Alien Animals, la banda capitaneada por la voz y las guitarras de su hijo Charly y complementada por Niko Gerez al bajo y Pablo Arellano en la batería.

Crudeza, energía, personalidad y un bautismo discográfico intenso que oscila entre lo visceral, lo hipnótico y lo etéreo. En esta charla, el líder detalla las motivaciones y referencias que han desembocado en la grabación de un disco brillante.

«El punk nos ha marcado como banda y es lo que ha prevalecido en el disco»

Vuestro debut, EPOJÉ, viene avalado por el sello Lemon Records, directamente relacionado con la mítica sala granadina Lemon Rock. ¿Ha sido ahí, en ese circuito, donde se ha ido curtiendo la propuesta de la banda?

No exactamente, la propuesta se ha curtido con el paso de muchos años de trabajo incluso antes de la aparición del Lemon en nuestras vidas, aunque sí ha jugado un papel muy importante en la consolidación de la banda y estamos muy agradecidos por formar parte de ello. Siempre será un lugar muy especial para nosotros y ahora más que se ha convertido en una especie de segunda casa, una que da voz a todo tipo de propuestas artísticas y llena de efervescencia musical, cosa que a día de hoy es difícil de ver.

“Epojé” es un concepto filosófico que significa suspensión del juicio o abstención de afirmar o negar algo. Las ideas preconcebidas, según el término, han de ser destruidas y sometidas a análisis. ¿Sois tan escépticos como para resumir así el contenido del disco?

Somos bastante escépticos en general, pero EPO es más bien una actitud con la que afrontar los problemas y contradicciones que explora el disco, una manera de habitar los grises

frente a ciertos dogmas que tenemos demasiado interiorizados como verdad absoluta y de los que consideramos que es mejor deshacerse. Es un concepto que atraviesa el disco de principio a fin pero sin terminar de ser una síntesis de lo que trata de expresar.

Supongo que el proceso habrá sido más o menos largo, o al menos llevaría un tiempo prudencial hasta que maduraran las canciones. ¿Cuánto tiempo os llevó reunir los temas para formar este disco?

Tal vez demasiado. Algunas de las canciones del disco llevan compuestas más de ocho años y han ido tomando rutas y significados diferentes que han adquirido incluso más sentido, otras se han descartado y posiblemente nunca salgan porque hemos cambiado mucho durante todo ese tiempo y ya no nos sentimos tan identificados con ellas. En resumen, ha sido un proceso muy largo que ha conllevado muchas configuraciones de integrantes entrando y saliendo hasta dar con la tecla correcta para culminar los temas.

¿Entraron todas las canciones previstas o se ha quedado material fuera para el futuro?

Teníamos claro que queríamos nueve o diez canciones como máximo para el disco y decidimos quedarnos con las que más cohesión tenían entre sí y más ganas teníamos de que salieran. Hay mucho material que ha quedado fuera por no entrar en ese baremo pero que ya estamos puliendo para sacarlo en un futuro próximo.

Lo digo sobre todo por eso, por el hecho de que hoy es difícil para una banda novel darse a conocer a través de un disco largo. Lo habitual es darse a conocer publicando tema tras tema a través de redes o en formatos pequeños como un EP, y a partir de ahí seguir trabajando acorde con la reacción del público potencial.

Sí, es lo habitual a día de hoy, pero ya había mucho con lo que trabajar y no había porqué dejarlo en el tintero. Además, un disco te permite darle un sentido más amplio a las canciones, ya que también deben funcionar entre sí y es como a nosotros nos gusta escuchar música, así que era la manera más coherente y sincera de hacerlo, a pesar de que actualmente puede que no sea lo que mejor funcione si quieres llegar rápido al público. Creemos que las redes y la celeridad que generan hacen un flaco favor a escuchar música y disfrutar del arte en general, estamos conformes debutando con un LP y seguros de que llegará a quien tenga que llegar.

El formato de power trio tradicionalmente ha dado para mucho. ¿Os lo planteasteis así desde el principio, dada la crudeza y lo directo de vuestro sonido?

Al principio éramos cuatro en la banda, había una guitarra más. Con el tiempo y por diferentes obstáculos que pasamos decidimos que el trío era la formación que mejor le sentaba a las canciones, por razones obvias, aunque no descartamos incluir otros instrumentos en el futuro según vaya evolucionando el sonido que busquemos.

Teniendo en cuenta las dificultades que cualquier banda novel encuentra hoy para darse a conocer y conseguir llegar a un público más o menos amplio, ¿es la autogestión la opción más inteligente?

No sabríamos decir si es la más inteligente, pero por cómo ha evolucionado la industria musical y la tecnología es la más accesible y cómoda, al menos para nosotros. Nos hemos podido involucrar en todos los aspectos que envuelven al grupo, desde la producción, la grabación, la identidad visual… Y dirigirlos de primera mano, rodeados de personas de plena confianza que nos han ayudado enormemente, cosa que en otro contexto tal vez no habría sido posible.

La actitud, ya desde el principio cuando empiezan a sonar los acordes de “La venganza de Richard Wilder”, es totalmente punk.

Es uno de los estilos que más nos ha marcado como banda y es lo que ha prevalecido en el disco. A pesar de que escuchamos todo tipo de géneros, era inevitable que el sonido crudo y sucio supurase en las canciones.

La producción de Chico Lapido recuerda a los inicios precisamente del movimiento punk granadino, a principios de los ochenta, con unos TNT en primera línea de combate.

Sí, era la persona idónea para producir el disco, no sólo por conocer las canciones de primera mano y el bagaje indiscutible que tiene como músico, sino también precisamente por haber sido parte de tantos grupos y sonidos que nos han influenciado y marcado en nuestra propia ciudad. Estamos muy agradecidos con la labor que ha hecho como productor y su ayuda ha sido indispensable para dar forma a lo que teníamos en mente, además de haber aprendido una barbaridad.

En las letras y temáticas mezcláis nombres relacionados con la cultura, como el caso del citado Wilder, y algún otro del campo de la ciencia como Rosalind Franklin, a la que dedicáis otra canción. Eso habla bien a las claras del bagaje que hay detrás.

Bueno, los tres tenemos muchas inquietudes existenciales que nos llevan a consumir mucha literatura, filosofía, ciencia, etc, y es imposible que no afloren a la hora de componer. El disco está plagado de referencias y personajes que ayudan a expresar ciertas ideas o a los que simplemente queríamos rendir tributo a nuestra manera. Es interesante a la hora de escuchar música intentar diseccionar los orígenes de ciertas letras, melodías y alusiones, al igual que hacerlo sin complicaciones y dejarte llevar sin darle muchas vueltas a la cabeza.

Dentro de las influencias que manejáis, algunas más que evidentes, hay cierta tendencia a la psicodelia e incluso algún deje post punk. ¿Lo importante no es que se note de dónde vienes musicalmente hablando, sino crear tu propio camino a partir de ahí?

Exacto. A la hora de crear tenemos claro que es imposible sonar a algo totalmente nuevo, pero sí expresar y relacionar de nuevas formas todas las influencias que nos preceden y tratar de formar un nuevo prisma por donde visualizarlas, sean más o menos sutiles. No nos importa mucho de donde venga mientras conecte bien con lo que queremos transmitir, ya que incluso dentro del grupo tendemos a cosas diferentes que al final confluyen e incluso chocan en las canciones.

La prueba de fuego definitiva para comprobar la solidez de cualquier proyecto es el directo. ¿Habéis tenido la oportunidad de rodar como se merecen estas canciones?

Hemos podido tener una primera toma de contacto en el Lemon Rock y fue bastante bien. Aún tienen que rodar mucho y por suerte nos están surgiendo muchas y muy buenas oportunidades de hacerlo para este año y el que viene, por lo que aunque todavía no, tenemos ya expectativas reales de que lo hagan.

Escucha ‘EPOJE’ de Alien Animals