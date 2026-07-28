Fontaines D.C.

Fontaines D.C. agotan entradas en Alicante

Fontaines D.C. regresan a nuestro país dos años después de su última visita, cuando estuvieron presentando el sobresaliente Romance (2024), donde se abrían con acierto a explorar distintas direcciones.

Los irlandeses estarán en el gaditano Baluarte de la Candelaria los días 8 y 9 de agosto ambos con entradas agotadas. Ahora acaban de agotar las disponibles para su fecha el próximol 11 de agosto en Alicante (El Muelle Live– Puerto de Alicante) y de momento solo quedan a la venta para su cita del 13 de agosto en Pamplona (Ciudadela de Pamplona).

Vendrán a presentar un disco que hace poco tuvo su edición expandida en ROMANCE (Deluxe Edition) agregando tres canciones al álbum original de 11 canciones. Además del reciente nuevo sencillo «It’s Amazing To Be Young«,  también incluye la nueva canción producida por James Ford «Before You I Just Forget».

Toma nota de los próximos conciertos de Fontaines D.C.

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13 Ago 2026 · PAMPLONA · Ciudadela – Entradas

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