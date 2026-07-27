DIIV comparten 'Boiled Alive', film experimental que documenta su directo

DIIV lanza Boiled Alive, una película experimental que documenta su directo y funciona como experiencia cinematográfica de concierto, registrada a lo largo de tres noches en el Teragram Ballroom de Los Ángeles.

Dirigida por Jaxon Whittington, la obra propone una inmersión audiovisual en el universo creativo del grupo, reforzando su vínculo entre puesta en escena, narrativa visual y repertorio reciente.

Como cuentan: “Como banda, siempre hemos estado en nuestro mejor momento dentro del entorno de un show en vivo. Nos importa tanto la calidad de nuestros conciertos como la de nuestros álbumes. Filmar el set de Frog se sintió como una forma de hacer nuestro show en vivo más accesible para todos y una oportunidad para seguir construyendo el universo del disco. Esperamos que disfruten lo que hicimos”.

Esperamos nuevo material de los norteamericanos, que publicaron la canción «suelta «Return of Youth» en 2025, como continuación de Frog in Boiling Water (2024).

Disfruta de ‘Boiled Alive’ de DIIV

Estas son las canciones de ‘Boiled Alive’ de DIIV