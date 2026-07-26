Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Arab Strap – Glamour Magick

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Matt Berninger – Martini Me Fatso

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Dominique A – La Terre à Personne

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Boy Harsher – Hard Beat

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Chelsea Wolfe – Cold

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Protomartyr – Sounds We Cannot Hear

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Lambchop – The New World Wave

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Charli xcx – Camera

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Johnny Marr – Ophelia

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Teenage Fanclub – Day in the Sun

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Martin Garrix & U2 – Fireflies

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SOYLA – No Estarán

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Viva Belgrado – Súper Futuro

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Selene Casas – La esperanza

La artista manchega Selene Casas acaba de desvelar un nuevo adelanto de su próximo LP, cuya publicación está prevista para el mes de septiembre. La canción se titula «La esperanza», muestra influencias del pop rock argentino y está dedicada a un santo que se apareció a la cantante en sueños. El mensaje: aunque a veces no hay respuestas, no hay que darse por vencida ni perder nunca la paciencia y la confianza en una misma.

Sofía Coll – SWEAT

Sofía Coll es una cantante, compositora, bailarina y presentadora barcelonesa que empezó muy joven en el mundo de la música, participando en diversos concursos desde pequeña. Desde 2019 ha publicado varios sencillos y un álbum. También ha sido finalista del Festival de Benidorm, además de actriz y presentadora de televisión. Su último sencillo, producido junto a Calama, Alberrrtoramos y ARESH, se titula «SWEAT». Un explosiva fusión de música urbana con electrónica y funk.

Buenos Vampiros – Mundo raro / Morir en mi tierra

Hace algo más de un mes compartimos en Muzikalia el anuncio de un nuevo álbum de Buenos Vampiros. El disco se titulará El Último Disparo y se publicará a comienzos de septiembre a través de Spinda Records y Casa del Puente Discos. El nuevo adelanto es un doble sencillo con las canciones «Mundo raro» y «Morir en mi tierra». Dos facetas creativas del grupo argentino que anticipan un disco con estilos diversos, desde la urgencia del post punk hasta la suavidad del dream pop.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.