Eels presentan dos nuevas canciones de su próximo trabajo

Te lo venimos contando, los Eels de Mark Oliver Everett, están de vuelta con Cookie Happened, un nuevo trabajo que llega tras su aventura con Kate Mattison como Boo Boobs.

Un disco que saldrá a la venta el 16 de octubre a través de E Works/Play It Again Sam y ya puedes reservarlo

aquí. Trabajo que llega con portada que muestra un esqueleto verde neón encestando una pelota de baloncesto, y del que nos cuenta: «Todo esto se olvidará. Cada alegría, logro y dificultad se volverá tan irrelevante que será como si nada hubiera ocurrido. Pero como dijo el gran filósofo de nuestro tiempo, el Monstruo de las Galletas: «No lloro porque la galleta se haya acabado. Sonrío porque la galleta existió». Todo esto se olvidará. Pero, ¿acaso no es hermoso que haya sucedido?».

Despues de «Cap In Hand» podemos escuchar “All Forgotten” y “I’m On Standby”. En la primera de ellas reflexiona sobre la mortalidad con la mezcla de melancolía, humor y perspectiva que le caracterizan. Sobre ella comenta: “La idea de que tu existencia termine puede resultar inquietante o reconfortante. Intento inclinarme por la opción reconfortante siempre que sea posible: Durante miles, millones de años no exististe, y tú y el mundo estaban bien. Estarás bien aunque dejes de existir. De esto tratan las canciones de éxito, ¿no?”.

Por el contrario, «I’m On Standby» es uno de los momentos más tiernos del álbum, que se desarrolla como una cálida y melódica oda a la amistad y al consuelo de saber que siempre habrá alguien ahí. De ella nos dice: “Si tienes suerte, tienes una amiga para la que siempre estás y viceversa. Perra, siempre tengo tiempo para ti”.

Escucha ‘All Forgotten’ y ‘I’m On Standby’ de Eeels