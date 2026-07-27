Michael Stipe

Michael Stipe adelanta otro tema de su debut en solitario

Michael Stipe comparte una nueva canción y vuelve a hacerlo a su manera, sin los dictados de la industria. En abril le vimos en The Late Show With Stephen Colbert para estrenar una nueva canción titulada «The Rest Of Ever» y anunciar que está preparando su primer álbum en solitario. Ahora comparte otro adelanto titulado «Hum Desiderata».

Han pasado nada menos que quince años desde la separación de R.E.M. (consulta nuestro especial), y desde entonces sus miembros se han dejado ver en contadas ocasiones, incluso juntos, pero seguimos añorando música por su parte.

En una entrevista con Departures, describió su intención de grabar música pronto: «Estoy colaborando con un montón de músicos diferentes y, si tengo mi manera -que creo que la tendré porque lo estoy pagando-, cada una de esas canciones será muy diferente».

Añadió: «No tengo manager. No tengo sello. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo contrato con nadie excepto conmigo mismo. Así que puedo hacer lo que quiera». Prediciendo que el álbum «debería quedar listo el próximo año», dijo: «Habrá una representación visual para cada una de las canciones… Espero construirlo lentamente».

La nueva canción de Michael Stipe solo está disponible para escucharse en la plataforma de exhibición sonora Joyfully Waiting. Consiste en Stipe y la vocalista Elizabeth Hatmaker recitando el poema «Desiderata» de Max Ehrmann, de 1927, sobre una base instrumental de Stipe y Andy LeMaster llamada «Hum».

Escucha ‘Hum Desiderata’ de Michael Stipe en este enlace.

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