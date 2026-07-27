Orville Peck

Orville Peck adelanta su nuevo álbum con 'Too Little, Too Late'

Orville Peck regresa como el baladista enmascarado con un nuevo álbum, Mule, que sale a la venta el próximo 18 de septiembre a través de Warner.

Mule, formado por trece canciones, recorre el año más difícil de Peck, marcado por su lucha contra la adicción, el camino hacia la sobriedad y su proceso de reconstrucción personal. El propio músico ha explicado que el disco refleja esa etapa con honestidad y esperanza, una experiencia ligada al intento de suicidio que sufrió en 2023 y que le obligó a cancelar una gira.

Junto al anuncio llega el primer sencillo, «Too Little, Too Late», compuesto junto a Steve Rusch y Dan Wilson. La canción despide con ironía y resignación a una expareja que intenta regresar, combinando un ritmo ligero y bailable con un sonido más luminoso que el de trabajos anteriores como Bronco, sin perder el característico estilo del artista.

Escucha ‘Too Little, Too Late’ de Orville Peck

Estas serán las canciones de ‘Mule’ de Orville Peck

01 «Prologue (Eulogy Of A Man Turned Mule)»
02 «Big Ol’ House»
03 «Already Gone»
04 «Rehab Blues»
05 «Ring The Bell»
06 «Blue Skies»
07 «The Fall»
08 «Cowboy Heart»
09 «The Breeze, The Grass, The Mourning Dove And Me»
10 «Run Out Of Road»
11 «Too Little, Too Late»
12 «War Of The Worlds»
13 «Mule»

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