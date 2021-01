Amo a Cachitos de Hierro y Cromo

Hace años que mantengo un ritual concreto en Nochevieja. Harto de pulular por cadenas con mucha chica mona cosificada, actuaciones imposibles, humor de chichinabo y caspa, mucha caspa, me pongo desde las 9 y pico de la noche La 2 y hasta que el cuerpo aguante. Y anda que aguanta. Me vi el primer programa de la nueva temporada, el especial festivales y luego, la traca final. Hablo, claro está, de Cachitos. Como esto no es una columna televisiva me dije; ¿Y si recojo aquellas frases que más me han molado y hago con ellas un artículo para que le gente entienda porqué es necesario ver este programa? Y eso hice. Ya, hay que estar muy cocoroto para tener una libreta y un lápiz a mano e ir apuntando. Pero cada uno es como es y aun así, Dios y ayuda. Cierto es que nos prometían a Nacho Cano petándolo en la Plaza del Sol y nos dieron un concierto hecho desde una esquina de una plaza vacía y que acabó siendo el hilo conductor para un anuncio de Pescanova. Por tanto, me centré en los rótulos de Cachitos, que tenían más enjundia ¡Y no vean cuánto me reí! Ahí os pongo unas pinceladas. Algunos no necesitan explicación y otros sí. Y así lo haré. Entré en el año con la sonrisa más que puesta. Puestísima.

-Todos hemos sido alguna vez Robert Smith mirándonos en el espejo del ascensor al volver de un fiestón.

-El 90% de los temas de Sabina ocurren después del toque de queda.

-Este año se ha hecho más largo que el palito de las PCR de Battiato

– (Cantando Teenneesse) Contrajo la polio cuando era niño. Si eres antivacunas, ve y cuéntale a él tus teorías.

-(Van Halen entonando You Really Got Me y con la ropa desgarrada) David Lee Roth canta por The Kinks después de pelearse con su estilista y un oso Grizzly.

-(Ramones) La marca de camisetas con mejores canciones de la historia.

– (Coreografía imposible de Échale guindas al pavo, Rosa Morena) ¿Es posible que cada una esté bailando una canción completamente distinta?

-(Ricky Martín con la corbata casi caída y desmangado) Es buenísimo el disfraz de padrino de boda que ha perdido el autobús.

-(Olivia Newton-John hace un gesto a uno del público) Este chaval todavía está contando el día en que fue a la tele y ni se inmutó cuando Olivia le hizo “la garrita”.

– (Enrique y Ana cantando “Amigo Félix”). Muchos añoráis vuestra infancia ante esta canción. Enrique ya lo hacía mientras cantaba.

– (Una bailarina anodina ante Pedrito Rico que canta El Cocherito Leré). Ella se ha aprendido un único paso de baile, pero está dispuesta a sacarle partido.

-Con el cuello de camisa de un rumbero la Pedroche se hace vestidos para las próximas 25 nocheviejas.

-El principio de Estopa: El tamaño de los ojos de David es inversamente proporcional a la apertura de su boca cuando canta.

-Jamás te fíes de los mercados si no están en tu barrio o se llaman Rosendo.

-(Nacho Cano, Viviendo siempre juntos y detrás la Orquesta de RTVE). Si no entienden nada de lo que está pasando, imagina que estarán pensando los músicos de la orquesta.

-Iron Maiden; En un país de dos canales, muchos españoles vieron esta actuación sentados junto a su abuela.

-(Ante un guitarrista que toca la guitarra en el Poromponpero de forma exagerada) Ojo ahí, que la guitarra se ha encabritao…. ¡Sujétala, Juan Gabriel!

-Si vais a agitar las cabezas, hacedlo con moderación; el headbanging se lleva regular con la sidra El Gaitero.

-(Cantando Rebeldes) Hubo un tiempo en que un tupé te definía como rocker y no como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

-(Mecano cantando En tu fiesta me colé) Cuando organizas tu cumpleaños a tutiplén pero sólo vienen tus primos.

– Descocemos el origen de la expresión “vender humo” pero al ver lo que hacía (en los programas musicales) de los 80 debe tributar ahora en Suiza.

-(Teclista aburrido) Hay un señor ahí atrás probando un teclado pero no está claro que se lo vaya a comprar.

– (Sergio Dalma con chaqueta print) Al terminar puso la americana en el suelo, chascó los dedos y desapareció volando sobre ella.

Jajajá, ¿Les ha hecho gracia? A mí me dio un parraque viendo esto y muuuuuchos más, pero que no he podido meter porque había que explicar mucho. Así que, aquí os pongo el enlace para que puedan verlo y rían como yo.

