Kristin Hersh tendrá nuevo disco en septiembre. Escucha 'Dark Eyed Junco'

Kristin Hersh está de vuelta con el sucesor de Clear Pond Road (2023), un disco llamado Sugar On Blackstone que se publicará el próximo 18 de septiembre a través de Fire Records.

Una obra más oscura pero delicadamente elaborada, explora la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, y los pequeños pero decisivos momentos de la infancia que siguen resonando en la vida adulta. Profundamente personal y emocionalmente intenso, el álbum reflexiona sobre los lazos perdurables entre músicos, familiares y amigos, y cómo ciertos sonidos, lugares y recuerdos pueden traer de vuelta a alguien a la mente con una viveza impactante.

Grabado en Stable Sound Studios a principios de este año, Hersh cuenta con la colaboración de Rob Ahlers (50FOOTWAVE) en la batería y Pete Harvey (Throwing Muses) en el violonchelo. El resultado es una colección de canciones austera pero cálida que equilibra la fragilidad con la fuerza, la intimidad con la tensión.

Hoy se estrena «Dark Eyed Junco», que te sumerge al instante en su mundo con melodías lúcidas y sinuosas y arreglos complejos. Es una canción introspectiva sobre la infancia de Kristin y su hermano.

Escucha ‘Dark Eyed Junco’ de Kristin Hersh

Sobre el disco Kristin Hersh comenta: «Aquí en Providence decimos: “Los ricos viven en Power Street, pero la mayoría de nosotros vivimos de la esperanza”». El año pasado, me encontré viviendo en Hope Street por tercera vez, ¡y esta es la vencida! Seguí viajando por el país y el mundo, como siempre: la «Carrera 101» que es mi trabajo y mi vida, recorriendo autopistas a toda velocidad y nadando con rayas durante los incendios forestales de California en una «Playa Plateada», pero siempre volviendo a las «Rayas 72» que cruzaban el parque frente a mi apartamento en Providence, bañado por el sol de la ciudad y luego cubierto de nieve. El parque donde vi regresar los años 70 con toda su fuerza a través de mi ventana mientras escribía estas canciones.

En Providence, cuando las inofensivas «Mentiras de Blancanieves» de Hope se desvanecen y ya no podemos creer en nada, caminamos por Blackstone a través del parque; una larga y vacía franja de sendero, como un barco de almas perdidas. El verano pasado, un amigo que era como un hermano para mí fue asesinado a tiros cerca de allí. Su corazón se detuvo, sin tiempo para medir sus latidos, después de solo 38 años; su espíritu inquieto. Acribillado a agujeros como su pobre cuerpo. No me gusta ver espíritus así, a nadie le gusta; todo era tan oscuro. Una mañana, ayudé a vestir a sus hijos para el funeral de su padre. A veces, la esperanza no ayuda. Caminaba de un lado a otro por Blackstone con las otras almas perdidas, con el fantasma de mi querido hermano fallecido.

Aunque las polillas no necesariamente arden cuando buscan la luz. Y seguimos vivos, y Dom ve a través de los ojos de sus hijos. ¿Es esa la esperanza? No lo sé. Lo único que sé es que pronto se bañó en naranja y resplandeció como siempre. «Dom de naranja» llegó cantando por el parque y entró por la ventana ese día, mientras el sol se ponía en un brillante rojo anaranjado intenso. Y luego todas nosotras, las damas con nuestros camisones rosas, nos reagrupamos bajo las luces de los porches a lo largo de Hope; a media luz, la luz y la sombra equilibrándose y luchando, cada una de nosotras nuestro propio reloj de sol. Música sonando en los árboles, donde siempre lo ha hecho.

Cuando regresé a nuestra En mi ciudad natal, mi hermano me pidió que averiguara por qué nos habían echado, por qué no teníamos hogar. Y sí, no lo sé, llegamos aquí con tanto amor. Pero la vulnerabilidad es fortaleza. Cuando las almas eligen ser humanas, eligen la fragilidad humana. Si cada «Sansón» supiera que se apuntó a esto, nos amaríamos más fácilmente y viviríamos este viaje lleno de baches con intensidad. Que, supongo, es para lo que sirven tanto la incorporación en el plano material como la música. No podemos evitar amarnos, por mucho que duela. «Aportamos tanta dulzura a este camino desolado», pensé en Blackstone una mañana después de una larga noche; todas nosotras, almas, avanzando con nuestro amor y nuestro dolor. Eligiendo ambos: compartiendo dulzura cuando podemos, compartiendo esperanza cuando no podemos».

Foto Kristin Hersh: Rob Mezzatesta