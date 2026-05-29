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Sienna presenta un tercer avance de su nuevo álbum

Sienna es un proyecto musical, liderado por un artista valenciano, que debutó allá por 2017 con un disco que en su momento te presentamos en Muzikalia. Desde entonces ha publicado varios álbumes y EPs, además de unos cuantos sencillos, y ha actuado en festivales como Sonorama Ribera o Cruïlla. Con su último disco, Trance (2024), logró poner en marcha la gira más importante de su carrera, además de colocar una de sus canciones, «Esto no es el cielo», en la nueva versión de la serie Física o Química.

Casi una década después de que publicara su primer trabajo discográfico, Sienna se prepara para lanzar un nuevo álbum de estudio titulado Lince. Un disco cuya publicación está prevista para después del verano y del que ya adelantado dos sencillos, «Garra» y «Loco». Hoy ve la luz el tercero, una canción titulada «X los siglos de los siglos». Un tema que arranca suave y se va animando hasta llegar a su intenso final. «X los siglos de los siglos» habla de la dificultad de sanar heridas profundas a través de soluciones superficiales.

Además de pasar por algunos festivales de verano, Sienna presentará sus nuevas canciones en una gira que empezará en otoño y que ya tiene varias fechas confirmadas. En estos días se han añadido León, Oviedo, Vigo, Granada, Barcelona (Cruïlla Hivern) y Zaragoza, ciudades que se suman a otras ya anunciadas como Valladolid, Sevilla, Córdoba, Murcia, Alicante o Madrid (Inverfest). Las entradas están ya a la venta en baila.fm y siennaoficial.com.

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