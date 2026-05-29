The Durutti Column

The Durutti Column renacen con 'Liars', que formará parte de su nuevo disco

Pocos pensábamos en el regreso de Vini Reilly tras unos años de diversas dolencias físicas que se fueron agravando tras un ictus en 2011, pero terminamos la semana con la gran noticia de que The Durutti Column lanzará un nuevo álbum.

Han pasado 16 años desde su última entrega y estos días se confirma que el 31 de julio se publicará Renascent, que según la banda significa «volver a ser activo o vigoroso; revivir«. El nuevo disco de The Durutti Column aparte de con Reilly (a quien escuchamos el año pasado en Essex Honey de Blood Orange), cuenta con el veterano batería Bruce Mitchell y el bajista Keir Stewart, en la banda desde 1998.

Renascent (que ya puede reservarse en el Bandcamp del grupo) contendrá 11 temas nuevos, el primero de los cuales «Liars» acaba de compartirse. Una canción que como podíamos esperar, mantiene la habilidad de evocar las emociones más profundas con los gestos instrumentales más sutiles. Una cadencia hip-hop contiene fraseos y reconocibles ambientes.

Escucha ‘Liars’ de The Durutti Column

Estas serán las canciones de ‘Renascent’ de The Durutti Column

01 Echoes in the Memory
02 Your Shadow at Morning
03 Time Present and Time Past
04 Agonistes
05 Liars
06 Vapour in a Matchbox
07 Your Shadow at Evening
08 Sargasso Sea
09 Scammer
10 For Friends Everywhere
11 All They See Is Fire (CD/digital bonus track)

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