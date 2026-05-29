The Durutti Column renacen con 'Liars', que formará parte de su nuevo disco

Pocos pensábamos en el regreso de Vini Reilly tras unos años de diversas dolencias físicas que se fueron agravando tras un ictus en 2011, pero terminamos la semana con la gran noticia de que The Durutti Column lanzará un nuevo álbum.

Han pasado 16 años desde su última entrega y estos días se confirma que el 31 de julio se publicará Renascent, que según la banda significa «volver a ser activo o vigoroso; revivir«. El nuevo disco de The Durutti Column aparte de con Reilly (a quien escuchamos el año pasado en Essex Honey de Blood Orange), cuenta con el veterano batería Bruce Mitchell y el bajista Keir Stewart, en la banda desde 1998.

Renascent (que ya puede reservarse en el Bandcamp del grupo) contendrá 11 temas nuevos, el primero de los cuales «Liars» acaba de compartirse. Una canción que como podíamos esperar, mantiene la habilidad de evocar las emociones más profundas con los gestos instrumentales más sutiles. Una cadencia hip-hop contiene fraseos y reconocibles ambientes.

Escucha ‘Liars’ de The Durutti Column

Estas serán las canciones de ‘Renascent’ de The Durutti Column

01 Echoes in the Memory

02 Your Shadow at Morning

03 Time Present and Time Past

04 Agonistes

05 Liars

06 Vapour in a Matchbox

07 Your Shadow at Evening

08 Sargasso Sea

09 Scammer

10 For Friends Everywhere

11 All They See Is Fire (CD/digital bonus track)