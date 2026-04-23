Carencias Afectivas

Carencias Afectivas debutan con Qué Mal Momento

Carencias Afectivas es un grupo que, como tantos otros proyectos, arrancó justo antes de la pandemia y tuvo que ponerse en pausa durante un tiempo. Lo forman Julio Teigell (bajo), Juan Casado (vocalista), Juan Margallo (guitarra) y Javier Herrero (batería). Entre sus influencias se encuentran grupos de aquí como Mujeres, Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro o Perro, pero también se filtra en su música algo del noise británico de los 90 e incluso leves detalles punk.

Aunque en principio la idea era grabar un EP con cuatro canciones, la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto tal como estaba previsto inicialmente ha dado como resultado todo un LP que vio la luz hace poco más de un mes. Se titula Qué Mal Momento y contiene diez temas que destilan con eficacia las referencias antes mencionadas. Sobre todo son diez canciones directas y frescas diseñadas para hacer pasar un buen rato escuchándolas, aunque hablen de emociones contradictorias, frustraciones propias de la transición a la madurez y, como debe ser, de rebeldía ante las cosas que consideramos injustas. Ahí está, por ejemplo, «Canción de resistencia», o la humorística pero cáustica «Alcadelsa», que fue la canción escogida como primer sencillo.

 

Este primer álbum de Carencias Afectivas está repleto de canciones así, directas y divertidas pero con un cierto trasfondo crítico, amargo en ocasiones. Al frente de todo están las guitarras poderosas, ritmos pegadizos y una voz avasalladora que contagia ganas de cantar las letras. Todo ello con una producción muy acertada de la que se han encargado Carlos Elías, Benito Casado y Pablo Fergus (La Cafetera Estudio).

Carencias Afectivas entienden la música como desahogo y vehículo de reivindicación, como punto de encuentro, emociones compartidas y resistencia emocional. Algo de todo ello puedes encontrar en estas diez canciones que componen su primer disco. Canciones como «La Venganza de Moctezuma», que cierra el álbum por todo lo alto, dejando una media sonrisa en la boca y muchas ganas de volver a escuchar el disco desde el principio.

Y si quieres hacerlo, escuchar el disco de principio a fin, ahora es el momento de ponerte a ello. Aquí tienes Qué Mal Momento, el primer álbum de Carencias Afectivas.

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