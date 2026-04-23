Mac Demarco

Mac DeMarco presentará 'Guitar' en Barcelona y Madrid

Mac DeMarco regresará a España en septiembre para presentar o Guitar (Mac’s Record Label / Virgin), un disco se respira la «voluntad de crear un ambiente muy orgánico y espartano en medios, pero a la vez redunda en su renovada afición por la guitarra, y es por eso que esta vez no hay cabida para los sonidos sintetizados».

Multiinstrumentista y artista multimedia, el canadiense vuelve a nuestro país con conciertos el día 16 en Razzmatazz y el 18 en La Riviera donde presentará sus nuevas y viejas canciones.

Aunque nunca se le ha considerado un virtuoso al uso, DeMarco logró con discos como 2 y Salad Days algo más difícil: construir un sonido reconocible que ha terminado formando parte del imaginario colectivo, con una influencia que se extiende a artistas de distintas generaciones.

Toma nota de las fechas de Mac DeMarco

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA (RAZZMATAZZ)
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE – MADRID (LA RIVIERA)

Las entradas están a la venta en Fever a un precio de 38 € más gastos de distribución.

Escucha Mac DeMarco – Guitar

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