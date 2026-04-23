No Music For Genocide

Más de 1.000 artistas piden el boicot a Eurovisión por permitir la participación de Israel

No Music For Genocide, iniciativa de boicot musical contra Israel conformada por más de 1.000 artistas y sellos han decidido retirar o bloquear el acceso a su música en ese territorio, en respuesta al genocidio en Gaza, la limpieza étnica en Cisjordania ocupada, el sistema de apartheid vigente dentro de Israel y la represión internacional de los movimientos de apoyo a Palestina.

Estos días ha publicado una carta abierta en la que pide el boicot a Eurovisión por parte de «las cadenas públicas, los artistas, los organizadores de las proyecciones, el equipo técnico y los fans». El argumento principal del movimiento es que Rusia fue expulsada del concurso en 2022 debido a su invasión de Ucrania, y sigue vetada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento.

«Sin embargo, más de 30 meses de genocidio en Gaza —junto con la limpieza étnica y el robo de tierras en la asediada Cisjordania— no se consideran suficientes para aplicar la misma política a Israel», argumenta la carta.

Paul Weller, Kneecap, Peter Gabriel, Massive Attack, Hot Chip, Primal Scream, Fontaines D.C., Young Fathers, Japanese Breakfast, Rina Sawayama, BADBADNOTGOOD, Arca, Enter Shikari, Soccer Mommy, Amyl and The Sniffers, Ana Tijoux, Grizzly Bear, King Krule, Ben Howard, Brian Eno, Sigur Rós, Mannequin Pussy, Erika de Casier, Sudan Archives, Luna Li, Yeule, Amine y MJ Lenderman, junto a sellos como Hyperdub, NTS, Bayonet Records, LEAVING Records, PAN y Topshelf Records y dos antiguos ganadores de Eurovisión —Charlie McGettigan yEmmelie de Forest— se encuentran quienes han firmado la carta.

No Music For Genocide
22 de septiembre de 2025
'No Music For Genocide', la iniciativa cultural contra la masacre israelí
Gregg Foreman
23 de abril de 2026
Gregg Foreman, fundador de The Delta 72 y colaborador de Cat Power, ha fallecido a los 53 años
Bauer foto
23 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Bauer
Mac Demarco
23 de abril de 2026
Mac DeMarco presentará 'Guitar' en Barcelona y Madrid
Tricky
23 de abril de 2026
Tricky está de vuelta con Different When It’s Silent
No Music For Genocide
23 de abril de 2026
Más de 1.000 artistas piden el boicot a Eurovisión por permitir la participación de Israel
Carencias Afectivas
23 de abril de 2026
Carencias Afectivas debutan con Qué Mal Momento
22 de abril de 2026
Conoce Bandflow, la herramienta para buscar salas de conciertos
Sed de Mal
22 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo vídeo de Sed de Mal, 'Contienes el Universo'
la playlist emergente de la semana
22 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Future Islands
22 de abril de 2026
Future Islands comparten el doblete 'The Ink Well' y 'One Day'
Beth Orton
22 de abril de 2026
Beth Orton tendrá nuevo disco el mes de junio
Courtney Barnett
22 de abril de 2026
Disfruta del concierto de Courtney Barnett en KEXP
TIENDA